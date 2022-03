Colin Kolles: "Lawrence Stroll verbrast zijn geld in de F1"

Lawrence Stroll is zijn geld aan het verbranden met een Formule 1-project dat niet zal werken. Dat is de vernietigende voorspelling van Colin Kolles, die ooit het op Silverstone gebaseerde team leidde voordat het eigendom werd van de Canadese mode-miljardair.

Het team, dat nu Aston Martin heet, kwijnt weg op de grid van 2022 ondanks de injectie van miljoenen euro's en middelen. Er gaan zelfs geruchten dat Sebastian Vettel zijn coronabesmetting alleen als excuus gebruikte om Bahrein en Saoedi-Arabië over te slaan.

Kolles staat altijd paraat voor goede uitspraken en dat deed hij dan ook bij Sport1: : Ik denk dat hij helemaal niet wil rijden. Dat wil hij zichzelf gewoon niet aandoen. Het is zeker een zeer gedurfde stelling, maar ik weet zeker dat hij veel nadenkt over de vraag of hij nog moet doen wat hij doet."

Smijten met geld

Kolles denkt dat Stroll begon aan het Aston Martin-project vanwege zijn ijdelheid om zijn zoon Lance een permanent stoeltje in de F1 te geven: "Het gaat niet werken', hield hij vol. "Waarom? Ze hebben een teameigenaar die denkt dat hij de teamleider is. Hij weet van alles het beste en stelt zijn zoon met al zijn kracht centraal. Dat is de totaal verkeerde benadering voor mij."

"Als je een miljoen in welke valuta dan ook neemt en het op het vuur gooit, zal het geld net zo snel opbranden als in de Formule 1 als je niet weet wat je doet. Dat is wat we zien bij Aston Martin."

Een duidelijk verkeerde beslissing van Stroll was om het team de opdracht te geven in feite de hele Mercedes-auto te kopiëren. Dat lukte het team, totdat de teams in opstand kwamen en de regels werden aangescherpt. Kolles: "De stemming in een team is echt slecht als je onderdelen ergens anders vandaan haalt. Want dan weet je dat de eigenaar je niet vertrouwt."