Sainz ziet niets in afschaffen DRS: "Inhalen zou terug lopen"

De nieuwe reglementen lijken aardig hun werk te doen in de Formule 1. Tijdens de eerste races in Bahrein en Saoedi-Arabië konden de coureurs elkaar veel beter vlogen dan voorheen. Het resultaat hiervan waren enkele prachtige gevechten die rondenlang duurden. Max Verstappen en Charles Leclerc vochten bijvoorbeeld een waar titanenduel uit.

Het lijkt er ook op dat de coureurs elkaar veel beter kunnen inhalen. Ook op plekken waar men geen DRS gebruikt wordt er veelvuldig ingehaald. Het roept vragen op over het inhaalmechanisme. Inhalen kan nu immers ook makkelijker zónder DRS en sommigen kenners vragen zich af waarom men het systeem nog niet de deur heeft gewezen.

Delta

De coureurs denken er echter iets anders over. Ferrari-coureur Carlos Sainz is het namelijk niet helemaal eens met de bewering dat DRS moet verdwijnen. Tegenover de internationale pers spreekt de Spanjaard zich uit: "Ik denk dat het inhalen zonder DRS ernstig zou teruglopen. Dus ik denk dat we er beter af zijn met DRS. Waar we misschien wel over moeten nadenken is de snelheidsdelta van de DRS. Misschien ligt de delta van de wagen achter je te hoog waardoor hij al kan inhalen voor het rempunt."

Snelweg

Sainz heeft de gevechten namelijk iets anders voor ogen. De Spaanse Ferrari-man denkt dat men hier zeker nog winst kan behalen: "Je ziet liever dat er twee auto's met elkaar duelleren terwijl ze elkaar proberen uit te remmen dan auto's die elkaar inhalen alsof ze op de snelweg rijden. Misschien moeten we daar eens naar kijken maar vooralsnog kunnen we dus niet zonder de DRS."