Wolff steunt doorgaan race: "Dit is momenteel de veiligste plek in Saoedi-Arabië"

De teambazen, coureurs, FIA-kopstukken en Formule 1-kopstukken kwamen gisteren bij een voor meerdere spoedoverleggen. De aanslag eerder op de dag aan de andere kant van Jeddah zorgde namelijk voor veel opschudding. Men vroeg zich namelijk af of de race wel door kon gaan en of de veiligheid wel te waarborgen viel.

Na lang overleg werd er besloten dat de race gewoon door kon gaan. Formule 1-CEO Stefano Domenicali gaf aan dat men in Saoedi-Arabië heeft belooft dat de veiligheid wordt gewaarborgd. Na de kopstukken verlieten ook de teambazen de vergaderruimte, de coureurs bleven achter voor een driversmeeting en een overleg over het doorgaan van de race.

Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf bij het verlaten van de ruimte enkele vluchtige interviews aan de aanwezige media. Tegenover Sky Sports sprak hij zich erover uit: "Het was een goede meeting. De coureurs gaan nu overleggen. Wij hebben als teambazen bevestigd gekregen dat we hier veilig zijn. Dit is momenteel de veiligste plek in Saoedi-Arabië en daarom gaan we ook gewoon racen."