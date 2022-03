'Grand Prix van Las Vegas in november 2023 voor het eerst op de kalender'

Het begint er steeds meer op te lijken dat een derde Amerikaanse Grand Prix niet lang meer op zich laat wachten. Al geruime tijd gaan er geruchten rond over een race op de wereldberoemde Strip in Las Vegas. De verhalen over de race worden steeds luider en men verwacht zelfs snel een aankondiging.

Eerder deze week besprak Formule 1-CEO Stefano Domenicali de toekomst van de Formule 1-kalender. De Italiaan liet doorschemeren dat men mogelijk afscheid gaat nemen van enkele huidige races en dat er veel interesse is vanuit bijvoorbeeld Afrika. De interesse vanuit gokparadijs Las Vegas is echter ook heel groot en alles lijkt in kannen en kruiken.

November

Volgens Sports Business Journal heeft men zelfs al een datum op het oog voor de race. Men zou volgend jaar in november willen gaan rijden in Las Vegas. Het zou gaan om een avondrace over de Strip, de bekende weg in de stad waaraan alle grote hotels en casino's liggen. Volgens SBJ zou de aankondiging van de wedstrijd binnen enkele weken worden verwacht.

Caesars Palace

Het zou niet de eerste keer zijn dat de Formule 1 gaat racen in het gokparadijs. Al veel eerder probeerde men voet aan de grond te krijgen in de staat Nevada. In 1981 en 1982 reed men er een race op het parkeerterrein van het bekende Caesars Palace hotel. De races werden gewonnen door Alan Jones en Michele Alboreto. De Grand Prix was echter geen succes en men wist niet hoe snel ze weer moesten vertrekken van het geïmproviseerde circuit. Nu lijkt het er dus op dat men het nogmaals gaat proberen.