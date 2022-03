Domenicali wil kalender omgooien: "Ligt veel potentie in Afrika"

De Formule 1-kalender is momenteel overvol. Dit jaar staat er een recordaantal van 23 races op de planning inclusief de nieuwe Grand Prix in Miami. Het is inmiddels overduidelijk dat er meerdere landen en circuits staan te trappelen voor een plekje op de kalender. Legendarische circuits moeten zich inmiddels zorgen maken over hun plekje.

Formule 1-CEO Stefano Domenicali vertelt al geruime tijd aan iedereen dat er veel interesse is voor een plekje op de kalender. Maar volgens het huidige Concorde Agreement mogen er maar maximaal 24 races op de kalender staan. Dat betekent dat Domenicali en consorten er tot 2025 maar één race bij mogen voegen, al kan er natuurlijk werd gerouleerd worden met wedstrijden.

Afrika

De Italiaan ziet dat er wereldwijd zeer veel interesse is. Dit jaar staan er bijvoorbeeld twee Amerikaanse races op de kalender en er schijnt verregaande interesse te zijn vanuit Las Vegas. Ook vanuit Afrika is er veel interesse en Domenicali is er positief over. Tegenover Sky Sports spreekt hij zich uit: "Ik denk dat er ook snel veel potentie ligt in Afrika. Vanuit daar is veel interesse. Het is zeker een gebied dat we missen op onze geografische kalender."

Aflopende contracten

Het maximum van 24 races zit de groeiplannen aardig in de weg. Domenicali en consorten hinten dan ook op rigoureuze maatregelen. Zelfs legendarische, historische circuits zijn niet meer zeker van hun plekje. "Er zijn een aantal promotors met aflopende contracten. Vermoedelijk zullen een aantal van de huidige Grands Prix niet langer deel gaan uitmaken van de kalender."