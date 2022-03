In 2021 stond de Grand Prix van Saoedi-Arabië voor de eerste maal op F1-kalende. De Arabieren stampten een huiveringwekkend en supersnel stratencircuit uit de grond.

Dat de baan niet voor angsthazen is, liet Max Verstappen zien tijdens de kwalificatie. De Nederlander reed volledig op de limiet in zijn jacht naar pole, maar verslikte zich echter in de allerlaatste bocht en kwam in de barrière terecht en kon de eerste startplek op zijn buik schrijven.

Hieronder het bijna perfecte rondje van Verstappen.