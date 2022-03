Hamilton vreest porpoising: "Het is niet circuit gebonden"

Afgelopen weekend werd het Formule 1-seizoen afgetrapt in Bahrein. De race was een succes en wereldwijd kijken de fans alweer uit naar de volgende wedstrijd. Men hoeft echter niet lang te wachten want aankomend weekend staat de Grand Prix van Saoedi-Arabië alweer op het programma.

In Bahrein bleek dat Mercedes niet meer de succesploeg van voorheen is. De Duitse renstal moest tijd toegeven op de teams van Ferrari en Red Bull Racing. Daarnaast hadden de Duitsers de nodige problemen met porpoising, het nieuwe fenomeen waar de wagens over baan hobbelen. Het is zeer onplezierig voor de coureurs en het helpt ook niet bepaald op het gebied van downforce.

Hobbeliger

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton maakt zich de nodige zorgen over de porpoising-problemen. De Brit weet namelijk dat men overal last heeft van het fenomeen. Tegenover de internationale media in Bahrein sprak hij zich dan ook uit: "Het is niet gebonden aan circuits want we hadden hetzelfde probleem ook in Barcelona. Het is daar niet zo hobbelig als hier maar we hadden alsnog problemen. Bahrein is veel hobbeliger en we hebben hier lange rechte stukken."

Achtergrond

Hamilton vreest dan ook voor de porpoising-problematiek op het Jeddah Corniche Circuit in Saoedi-Arabië. Hij is zich er alvast geestelijk op aan het voorbereiden. "We anticiperen op de volgende race, er zijn daar meer lange rechte stukken. We hebben dat weer hetzelfde probleem, behalve als we het oplossen. Op de achtergrond werken er enorm veel mensen om met de juiste oplossingen te komen."