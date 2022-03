Gasly baalt: "Achterkant was een soort barbecue"

Het leek in Bahrein lange tijd op dat geen enkele coureur zo uitvallen. In de 44ste ronde stond Pierre Gasly echter met een rokende bolide naast de baan. De AlphaTauri van de Fransman stond redelijk te branden en Gasly sprong net op tijd uit zijn wagen. De brand was de aanleiding van de late safety car-situatie.

De uitvalbeurt van Gasly was het begin van een verschrikkelijke middag voor Honda en Red Bull Powertrains. Na de safety car-fase vielen namelijk ook Red Bull Racing-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez uit met problemen. Gasly kreeg echter de twijfelachtige eer van de eerste uitvaller van het seizoen en het nieuwe tijdperk in de sport.

Barbecue

Gasly reed tot zijn uitvalbeurt een zeer sterke race, hij was op weg naar een zeer grote bak met punten. De teleurstelling was dan ook groot bij de Fransman. Tegenover de media-afdeling van de Formule 1 spreekt hij zich uit: "De hele auto ging ineens uit aan de buitenkant van bocht 1. Daarna begon het ineens te stinken in de auto. Aan de achterkant van de auto was het een soort barbecue dus dat was niet de gedroomde start. Het is jammer want de race was tot dan toe fantastisch."

Red Bull

De Franse AlphaTauri-coureur had niet verwacht dat zijn wagen zo snel zou zijn. Hij was eigenlijk best tevreden tot dat hij uitviel: "Ik was positief verrast. Ik moet zeggen dat het er voor de aankomende races best goed uitziet. Vanzelfsprekend moeten we uitzoeken wat er gebeurde want ik zag dat Max en Checo ook allebei uitvielen."