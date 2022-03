Formule 1 steunt donatieactie Unicef voor Oekraïne

De oorlog in Oekraïne houdt momenteel de gehele wereld bezig. Ook in dit Grand Prix-weekend zijn er in de Formule 1 veel steunbetuigingen te zien voor de Oekraïners. Zo rijdt Pierre Gasly met een speciale helm en is de Oekraïense vlag te zien op verschillende andere helmen en plekken.

Ook de Formule 1 zelf draagt zijn steentje bij. Vandaag maakt de sport op Twitter bekend dat ze Unicef steunen in hun donatie-actie voor Oekraïne. Op de sociale media deelt de sport een link naar de donatiepagina van het goede doel en roept de sport de fans op om te doneren aan Unicef.