Montoya: "Als ik een gokker was had ik al mijn geld op Red Bull en Verstappen gezet"

De eerste kwalificatie van het seizoen is gereden waarbij Charles Leclerc in staat was om Max Verstappen te verslaan om de pole position. Dat was enigszins een verrassing gezien de tijden die Red Bull Racing in de trainingen wist te rijden maar niettemin verdient voor de Monegask en zijn Ferrari.

De Mercedessen vielen tegen maar voormalig F1-coureur Juan Pablo Montoya denkt dat George Russell zal gaan schitteren voor het Duitse team dit seizoen. Ferrari-coureur Charles Leclerc maar ook zeker een kans op de wereldtitel maar heeft een grote taak voor zich om te kunnen vechten om die titel.

De Colombiaan verwacht echter dat Verstappen zijn titel gaat verdedigen dit jaar en uiteindelijk zijn tweede kampioenschap zal winnen. Het is dan ook geen wonder dat Montoya gelooft dat Verstappen de favoriet is om de Grand Prix van Bahrein dit te winnen.

"Ik zou al mijn geld op Red Bull zetten. Als het om de winst gaat bij Red Bull, dan kies ik ook voor Max Verstappen. Als ik een gokker was, zou mijn geld op een Red Bull staan. Al zou die wagen stuk gaan, zou ik mijn geld alsnog op Red Bull inzetten. Ik vermoed dat George Russell een goede underdog kan worden met zijn Mercedes, hij zal iedereen verrassen."

"Er gaan twee dingen gebeuren bij Ferrari: of Charles vecht zich terug of het gat met Carlos wordt groter. Het is uiteindelijk ook een mentale strijd. Tuurlijk zijn het teamgenoten die elkaar ook aardig vinden maar je wilt hem nog altijd verslaan. Als je in het weekend gaat racen en je krijgt elke week een tik op je neus van je teamgenoot, dan wordt het echt moeilijk."