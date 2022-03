Verstappen houdt rekening met Mercedes: "Volgens hun eigen uitspraken zijn ze laatste"

Vanmiddag komt er een einde aan het lange wachten, vandaag zijn immers de eerste vrije trainingen van het seizoen. Max Verstappen begint in Bahrein aan het seizoen waarin hij zijn wereldtitel zal gaan verdedigen. Het is nog maar de vraag tegen wie hij het zal opnemen, de nieuwe reglementen zorgen immers voor een nog onbekende slagvolgorde.

Op vrijdagochtend mocht Verstappen voor het eerst zijn licht laten schijnen op het komende seizoen. De Nederlandse Red Bull-coureur schoof samen met Guanyu Zhou, Charles Leclerc, Mick Schumacher en Lando Norris aan voor de gebruikelijke persconferentie. Voorheen was deze op donderdag maar vanaf dit jaar verschijnen alle coureurs op vrijdagochtend in de perszaal.

Cynisme

Verstappen was kalm zoals vrijwel altijd. De Limburgse coureur weet dat hij rekening moet houden met het team van rivaal Lewis Hamilton, Mercedes. De Duitse renstal bagatelliseert al het gehele voorseizoen hun resultaten maar Verstappen gelooft er geen snars van. Hij sprak zich redelijk cynisch uit tegenover de internationale media: "Op basis van hun uitspraken zullen ze laatste staan. Ze hebben een slechte auto, dat is al sinds 2016 het geval. Maar ze zullen vermoedelijk gewoon weer zeer snel zijn."

Abu Dhabi

In Bahrein zal Verstappen voor het eerst sinds de controversiële seizoensfinale in Abu Dhabi weer de degens kruisen met Hamilton. De Nederlandse wereldkampioen denkt in ieder geval niet dat hij zich nu moet gaan bewijzen: "Ik heb mij vorig jaar al bewezen met de meeste zeges. Iedereen kijkt alleen maar naar Abu Dhabi maar we hebben veel meer races dan alleen Abu Dhabi gereden."

Uitslapen

Het nieuwe weekendschema is daarnaast ook nog eventjes wennen, Verstappen en co moeten immers vandaag voor de media verschijnen én de vrije trainingen afwerken. "Gisteren waren we we ook op de baan. Misschien kunnen we stoppen met op donderdag naar de baan gaan. Ik doe nu nog steeds hetzelfde maar ik moet nu vroeg op. Kunnen we terug naar het oude schema? Dat kan ik tenminste nog een beetje uitslapen."