Szafnauer verliet Aston Martin vanwege bemoeienis Stroll

Otmar Szafnauer zegt Aston Martin te hebben verlaten vanwege de inmenging van teameigenaar Lawrence Stroll. De 57-jarige, die aan het roer stond tijdens de overgang van Force India, Racing Point en Aston Martin, is de winter overgestapt naar Alpine.

Toen hem in Bahrein werd gevraagd waarom dat gebeurde, antwoordde Szafnauer: "Twee kapiteins op een schip is niet mogelijk en dat was precies de situatie bij Aston Martin."

Hij noemde Lance Stroll niet echt, maar het is duidelijk dat hij met de vinger wees naar de Canadese miljardair die het op Silverstone gebaseerde team van Vijay Mallya kocht. Szafnauer: "Vijay kwam misschien vier dagen per jaar naar de fabriek. Hij heeft het werk op zich volledig aan ons overgelaten."

Hij zei dat de manier waarop Stroll opereerde enorm anders was en dat die manier niet werkte, maar hij heeft geen klachten over de mannen en vrouwen die nog steeds voor het team werken: "In mijn twaalf jaar daar heb ik de grootte van het team meer dan verdubbeld. Ik ga ze allemaal missen."

Niet de juiste investeringen

Op het eerste gezicht heeft Szafnauer misschien een punt. Voormalig F1-coureur Christian Danner gelooft bijvoorbeeld dat Sebastian Vettel net zo ver verwijderd is van een overwinning met Aston Martin als een heel jaar geleden. Danner: "Het team staat nog in de kinderschoenen, maar ik ben er niet zo zeker van dat ze in de goede richting hebben geïnvesteerd."

F1-legende Gerhard Berger is het daarmee eens en vertelt Servus TV dat hij niet overtuigd is dat de 2022-auto een belangrijke stap voorwaarts zal betekenen voor Aston Martin. Berger: "Hun succes zal voornamelijk afhangen van de vraag of ze de auto kunnen aanpassen en vooruit kunnen komen. Alleen dan zal Sebastian goede resultaten te behalen, en dan maakt het niet uit wat hij ook denkt over ecologie en duurzaamheid, dat zal hem niet afleiden."