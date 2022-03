Hamilton verklaart radiostilte: "Ik moest even afstand nemen"

Aankomend weekend barst het Formule 1-geweld weer los. Het belooft een zeer spannend seizoen te worden mede dankzij de gloednieuwe reglementen. Voor Lewis Hamilton is het een bijzonder seizoen, hij kan dit jaar namelijk zijn recordbrekende achtste wereldtitel gaan pakken. Het doorgaan van Hamilton komt voor sommigen als een verrassing.

Na het mislopen van de wereldtitel van vorig jaar werd de Brit namelijk zeer stil. Het leek er soms op alsof Hamilton van de aardbodem was verdwenen en dat was voer voor speculatie. Men dacht namelijk dat Hamilton zijn helm aan de wilgen ging hangen en de aanblijvende stilte zorgde alleen maar voor meer wilde geluiden. Hamilton stopt echter niet, hij verscheen weer op de sociale media en is weer als vanouds terug.

Vreemd

Hamilton ging door met zijn bezigheden alsof er niets was gebeurd. Het was opvallend maar de uitgesproken Brit is niet de moeilijkste en hij deelt dan ook graag zijn reden voor de stilte. Tijdens een live Q&A op de Expo 2020 in Dubai sprak hij zich uit: "Het off-season was voor mij een beetje anders. Het was een beetje vreemd. Abu Dhabi vormde een moeilijke periode, waarschijnlijk voor ons allemaal. We leven in een bijzondere tijd en ik moest even afstand nemen."

Familie

Hamilton verdween van de één op de andere dag van zijn geliefde sociale media platformen. Hierdoor vroeg men zich af of de Brit wel door ging met racen. De Mercedes-coureur legt het de situatie uit: "Voor iedereen die het wil weten, jezelf afsluiten van social media is echt iets goeds om te doen. Ik miste iedereen die mij volgt en steunt maar ik had echt even de tijd nodig om de focus te hernieuwen. Ik was bij mijn familie, ik probeerde de best mogelijke oom te zijn. Herstellen om terug te komen om te vechten."