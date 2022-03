Horner haalt weer uit naar Wolff: "Ik leef niet als belastingontduiker in Monaco"

Niet alleen Max Verstappen en Lewis Hamilton vochten afgelopen seizoen een titanenduel uit, ook hun teambazen Christian Horner en Toto Wolff konden er wat van. Waar de coureurs elkaar bestreden op het asfalt gingen de twee veelbesproken teambazen elkaar met woorden te lijf. Het ging er op verbaal gebied vaak stevig aan toe maar het leek erop dat de vredespijp was gerookt.

Toch zoeken de teambazen nu weer de verbale aanval. Het is nog niet zeker of Verstappen en Hamilton aankomend seizoen weer elkaars rivaal zullen zijn, een nieuwe strijd tussen Horner en Wolff lijkt wel zo goed als zeker. De twee kemphanen zijn niet elkanders grootste fan maar hebben wel veel respect voor elkaar. Dat respect lijkt soms zeer ver weg, al helemaal als men stevige uitspraken doet.

Monaco

Deze keer is het de beurt aan Red Bull-teambaas Horner. De Brit spreekt zich aan de vooravond van de seizoenstart overduidelijk uit over Wolff in gesprek met zijn landgenoten van The Daily Mail: "We zijn verschillend. Als ik niet op het circuit ben bevind ik mij op de fabriek. Ik leef niet als belastingontduiker in Monaco terwijl ik een team op afstand leid. Ik ben duidelijk. Mijn agenda staat vol, van het moment dat ik arriveer tot het moment dat ik vertrek. Ik ga om met de issues binnen het team. Ik heb een echte open deur-policy."

Racershart

Horner ziet duidelijk verschillen tussen hem en zijn concullega Wolff. De Brit benadrukt nog maar eens dat hij in de Formule 1 echt op zijn plek is: "Ik ben opgegroeid in de sport. Ik was eerst een coureur en ik ben daarna doorgegroeid tot een teambaas. Ik heb een echt racershart. Toto heeft een compleet andere achtergrond. Hij heeft een financiële achtergrond hij wordt gestuurd door wat de balans zegt. De resultaten dicteren die performance. Heeft hij dezelfde passie als een racer? Ik weet het niet. Is hij hier nog over tien jaar of ligt hij dan op zijn superjacht? Ik heb geen idee."