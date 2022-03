Apple+ werkt aan documentaire over Hamilton

De afgelopen jaren heeft de Formule 1 flink aan populariteit gewonnen. Die stijgende lijn heeft vanzelfsprekend meerdere oorzaken maar wat zeker ook meespeelt is de samenwerking met Netflix. De streamingsgigant kreeg de afgelopen jaren toegang tot de paddock om de reeks 'Drive to Survive' te filmen. De serie kent inmiddels meerdere seizoenen en is een waar succes.

De Formule 1 is dus hot en dat valt ook op bij meerdere concurrenten van Netflix. Een reeks maken over de Formule 1 gaat vanzelfsprekend lastig door de banden van de sport met Netflix maar er zijn altijd meerdere manieren. Apple TV+ is namelijk ook bezig met een documentaire. Deze zal gaan over het leven van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

Cast

De streamingsdienst liet eind vorige week in een statement weten dat men bezig is met de ontwikkeling van de documentaire. De camera's van Apple krijgen de volledige toegang tot Hamilton en zijn team, zowel op als naast de baan. De Brit zal meerdere interviews geven en datzelfde geldt voor een 'all-star cast', over wie dit gaat is niet duidelijk.

Productie

Hamilton zelf is ook op verregaande wijze betrokken bij de ontwikkeling van de documentaire. Hij is samen met Penni Thow, Box to Box Films en One Community betrokken bij de productie van de film. Het is niet duidelijk wanneer de documentaire op de streamingsdienst zal verschijnen. Wel is duidelijk dat de Formule 1-fan weer een nieuw abonnement moet afsluiten om te kunnen genieten van een nieuw kijkje achter de schermen van de sport.