Verstappen weinig last van 'gehobbel': "Het ziet er redelijk uit"

Door het groundeffect treedt ongevraagd 'porpoising' op, waarbij de auto's met hoge snelheid op en neer hobbelen. Veel teams hebben hier mee te maken, maar volgens Max Verstappen heeft zijn team Red Bull het aardig onder controle.

“Tijdens de testdagen in Barcelona hadden we al wat dingen uitgeprobeerd. We hebben er hier in Bahrein eigenlijk niet heel veel last van. We hebben geleerd wat je eraan kunt doen en op zich ziet het er nu redelijk goed uit", zegt de wereldkampioen op zijn eigen website.

Max probeert in Jip-en-Janneke-taal te vertellen wat hij ervoer: “De regelementen zijn best wel veranderd en heel veel downforce wordt nu gegenereerd door de vloer. Hoe harder je gaat, hoe meer de auto naar het asfalt wordt gezogen. De auto gaat omlaag en op een gegeven moment komt er zoveel druk op, dat de vloer in een stall gaat. Des te harder je gaat, des te meer de vloer dat gaat doen. Het is op verschillende manieren op te lossen, door de vloer bijvoorbeeld aan te passen. Of de rijhoogte te verhogen. Dan heb je er minder last van, al verlies je met die laatste aanpassing wel veel downforce.”

Porpoising is voor de rijders een fysieke belasting en allesbehalve prettig tijdens het rijden. "Je wordt als het ware samengeduwd, vooral in je rug en nek”, vertelt de Nederlander. "Dat is geen fijn gevoel, zeker niet als het echt agressief wordt. Natuurlijk, je kunt er wel een race mee rijden, maar ik denk dat je dan na afloop niet heel lekker uit je auto stapt.”