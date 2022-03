Horner ziet niets vreemds bij Mercedes: "Auto voldoet aan alle regels"

Het team van Mercedes verbaasde deze week vriend en vijand tijdens de wintertest in Bahrein. De Duitse renstal verscheen namelijk met een wel héél bijzonder nieuwe ontwerp op de baan in Sakhir. De gloednieuwe zilverpijl had immers nogal opvallende sidepods, deze leken te ontbreken op de wagens van George Russell en Lewis Hamilton.

De concurrentie viel haast van hun stoel van verbazing toen Mercedes de geüpdatete bolide de baan opstuurde. Bij concurrentie Red Bull Racing keken ze al helemaal met argusogen naar de rivaal. Teambaas Christian Horner leek zich direct uit te spreken door de legaliteit van de Mercedes in twijfel te trekken. Luttele momenten later kwam Red Bull echter met een bericht naar buiten waarin ze de uitspraken van Horner ontkenden.

Innovatief

Gisteren liet Horner opnieuw van zich horen. De Britse teambaas van het Oostenrijkse team verscheen op de persconferentie voor de teambazen en daar besprak hij de nieuwe Mercedes: "Het is heel erg interessant. Mercedes is met iets heel erg innovatiefs gekomen en het is overduidelijk iets anders dan het concept dat wij en de anderen volgen."

Legaal

Horner ,die nogmaals zijn uitspraken van een dag eerder ontkent, denkt dat men bij Mercedes binnen de lijntjes kleurt. Wel ziet hij een bijzondere grijze bolide: "Hun wagen is duidelijk innovatief. Voor zover wij kunnen beoordelen lijkt het erop dat de auto aan alle regels voldoet. Ze hebben echter voor een iets andere interpretatie gekozen. Ze hebben voor een andere oplossing van enkele zaken gekozen."