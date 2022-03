Horner kijkt naar Ferrari: "Lijken als beste over de baan te gaan"

Vandaag staat de laatste dag van de wintertest op het programma. Mogelijk krijgt men vandaag een iets beter beeld van de rangorde voor het nieuwe seizoen. Enkele teams maken al een aardige indruk maar niemand durft in de favorietenrol te kruipen. Wel verwacht men een terugkerende grootmacht aan de kop van het veld.

Tijdens de afgelopen paar seizoenen waren het vooral de teams van Mercedes en Red Bull Racing die de dienst uitmaakten. Men hoopt op een aardverschuiving onder de nieuwe reglementen maar de tests hebben daar tot nu toe weinig hoop toe gegeven. Toch is er één team dat betrouwbaar en snel oogt, naast Mercedes en Red Bull. Het gaat dan om het team van Ferrari, de legendarische renstal lijkt weer mee te kunnen gaan doen aan de kop.

Ferrari

Ook bij Red Bull Racing ziet men dat de Italiaanse renstal zeer vlot oogt. De Oostenrijkse formatie kijkt dan ook met argusogen naar de verrichtingen van Ferrari. Red Bull-teambaas Christian Horner spreekt zich uit tegenover Motorsport.com: "De Ferrari lijkt op dit moment de wagen te zijn die het beste over de baan gaat. Tot nu toe hebben ze daar een goede testperiode gehad, dat geldt voor zowel Barcelona als Bahrein. Ze ogen echt heel competitief. Maar we zitten nog in een zeer vroege fase van het seizoen, ze zullen snel worden doorontwikkeld."

Haas

Horner vindt het dan ook lastig om een titelfavoriet aan te wijzen. De Britse teambaas wordt er echter wel naar gevraagd en bij het beantwoorden doet hij zijn lolbroek aan: "Ik denk dat het Haas is omdat ze extra kilometers maken in de avond! Maar nee, het is momenteel echt onmogelijk om daar iets zinnigs over te zeggen. Volgende week zaterdag krijgen we daar voor het eerst echt een idee van. Dan rijdt iedereen met zo weinig mogelijk brandstof en gaat iedereen rond het minimumgewicht zitten."