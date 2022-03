Testdag 2 Bahrein: Verstappen jaagt op Sainz met tweede tijd

De tweede testdag is niet geheel onverwacht door Ferrari als snelste afgesloten. Carlos Sainz reed eerder in de middagsessie een verbluffend snelle tijd, maar in het laatste half uur - toen de omstandigheden koeler waren, jaagde Verstappen op de tijd van de Ferrari-coureur. De Nederlander zette zijn RB18 erachter op de tweede plaats, maar wel op een halve seconde achterstand.

Het was de eerste keer dat Red Bull er echt ging voor zitten om een snelle tijd te rijden. Op de rode, zachte compound Pirelli-band reed Verstappen een 1:34.011 waarmee hij voor Stroll, Hamilton en Ocon blijft.

In de middagsessie gebeurde er niet heel veel bijzonders. Het was vooral in de ochtend dat de problemen opdoemden. Bij Williams was men snel klaar want na 12 ronden brandde de remmen van Latifi door en zorgde dit voor het einde van de testdag omdat de ophanging ook kapot brandde. Het team hoopt morgenochtend weer deel te kunnen nemen aan de derde en laatste testdag.

Bij McLaren zijn de problemen groter. Ook het team uit Woking kent problemen met de remmen, alleen dan aan de voorkant. Het team heeft inmiddels officieel laten weten dat het de oplossing deze week niet gaat hebben en hoopt het opgelost te krijgen voor de eerste Grand Prix, die volgende week zal plaatsvinden in Bahrein.

Magnussen

De comeback van Kevin Magnussen is na vandaag ook een feit. De Deen wist met Haas 39 ronden te rijden, met een tijd in de middenmoot. Haas kreeg van de FIA echter een uur extra 'na sluitingstijd' dus mocht van 17:00 uur tot en met 18:00 uur Nederlandse tijd doorgaan met testen.

In dit extra uur, als goedmaker voor de verloren tijd vanwege de logistieke problemen, wist Magnussen de snelste tijd van de dag te rijden: 1:33.207 met een totaal van 60 ronden, waarmee hij de tweede testdag van Haas succesvol af weet te ronden en de nodige kilometers heeft kunnen rijden.