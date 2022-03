Oorlog heeft gevolgen: Russen kunnen geen F1 meer kijken op TV

De oorlog in Oekraïne is wereldwijd zeer groot nieuws. De invasie van Russen in het buurland zijn aanleiding voor ongekende grote sancties tegen het land. Ook in de autosportwereld neemt men maatregelen, deze liegen er niet om. Zo heeft de FIA besloten dat coureurs uit Rusland en Belarus alleen in actie mogen komen onder een neutrale vlag als ze een streng statement ondertekenen.

Daarnaast gaven enkele autosportbonden aan geen Russen toe te laten op hun circuits. Het statement van de FIA kan niet op veel positieve geluiden rekenen onder de Russische coureurs. Nikita Mazepin wilde het statement ondertekenen maar werd ontslagen door Haas. Ook in de Formule 3 zijn de gevolgen voelbaar voor het team van MP Motorsport. De Rus Alexander Smolyar zou dit jaar voor hen in actie gekomen, hij trekt zich echter terug. Hij werd ondersteund door SMP Racing en deze organisatie heeft zich teruggetrokken uit het internationale racecircuit.

Match TV

Ook voor de Russische Formule 1-fans zijn de sancties nu voelbaar. De Formule 1 heeft namelijk de contracten met de Russische zender Match TV verbroken. Deze zender zond de races uit maar daar is nu een einde aan gekomen. De Russische fans kunnen ook niet meer terugvallen op F1 TV, ook dit platvorm is uit de lucht gehaald in het land. Het is de volgende fikse dreun voor de Russen.