Onduidelijkheid omtrent Mercedes-uitspraken Horner, Red Bull ontkent

Het team van Mercedes deed gisteren de nodige wenkbrauwen fronsen. De Duitse renstal verscheen met een zeer opvallende bolide op de baan. De nieuwe W13 had immers zeer opvallende sidepods, sterker nog de sidepods schitterden in afwezigheid. Het lijkt erop dat de Duitse renstal een flinke maas in de wet heeft gevonden.

De rivaliserende teams bekeken de gloednieuwe innovatie van Mercedes met argusogen. De Duitse kampioensformatie toverde immers ineens een mega konijn uit de hoge hoed. Naast de bijzondere sidepods kwam de ploeg met nog een aantal andere ,kleinere, aanpassingen aan de grijze bolide. De andere teams zitten vanzelfsprekend in de maag met de opvallende Mercedes, beoogd concurrent Red Bull Racing in het bijzonder.

Illegaal

Red Bull-teambaas Christian Horner leek niet bepaald blij te zijn met de nieuwe innovatie van de grote concurrent. De Brit kwam al zeer vroeg tijdens de testdag met wat opvallende uitspraken. Tegenover het Duitse Auto, Motor und Sport leek hij zeer kritisch: "De nieuwe Mercedes gaat dwars tegen de bedoelingen van de nieuwe reglementen in. Als het aan ons ligt zijn niet alle onderdelen legaal."

Incorrect

Later op de dag gebeurde er echter iets zeer opvallends. Red Bull kwam namelijk ineens met een nogal bijzonder statement. De uitspraken van Horner waren immers ook ten oren gekomen van de Oostenrijkse renstal. Een woordvoerder van de ploeg ontkende de uitspraken: "Christian Horner heeft helemaal geen interviews gegeven over de auto van Mercedes. Alle quotes die aan hem zijn toegeschreven zijn dan ook incorrect." Het was een opvallend moment, het blijft dan ook onduidelijk of Horner zich daadwerkelijk op deze wijze heeft uitgesproken.