Horner: "Masi is door Mercedes weggepest en ontslagen"

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner wijst met de vinger naar rivaal Mercedes voor het vertrek van Michael Masi als FIA F1 racedirecteur. De toekomst van Masi bleek een belangrijk gespreksonderwerp tijdens de afgelopen wintermaanden, na de controversiële besluitvorming in de slotfase van de 2021 Abu Dhabi Grand Prix.

Uiteindelijk werd er een nieuwe structuur opgezet, waarin Masi niet langer de rol van racedirecteur vervult. Horner vindt het hele proces oneerlijk, zo zegt hij in gesprek met BBC Sport: "Was het juist om hem te ontslaan op basis van druk die door een rivaliserend team op hem werd uitgeoefend? Voor mij was dat fout. Dat komt neer op pesten. Mercedes heeft hem weggepest en uiteindelijk is hij daardoor ontslagen."

"Ja, Michael heeft fouten gemaakt en het was frustrerend, maar je moet kijken naar de rol die hij had en de middelen die hij tot zijn beschikking had. Je kunt niet alleen Michael de schuld geven. Het is oneerlijk om dat te doen. Wij hebben veel fouten ontvangen die Michael heeft gemaakt, maar hij zit in een positie waarin je onder hoge druk staat in een sport die ook altijd vereist onder hoge druk te werken."

Verdediging

Dankzij de uitzending van team-to-Race Control-berichten in 2021 hebben zowel Red Bull als Mercedes ook ruimschoots de aandacht op zich gevestigd voor de manier waarop ze Masi in die slotfase in Abu Dhabi hebben proberen te beïnvloeden.

Het uitzenden van deze berichten zal voor 2022 worden stopgezet, een maatregel waar Horner het niet mee eens is. Hij keek terug op Abu Dhabi en wijst opnieuw richting Mercedes: "Je moet naar de feiten kijken. Wie was de eerste die Michael belde? Ik was het niet. Ik reageer alleen op de druk die op hem wordt uitgeoefend en die ik in mijn oor hoor van een rivaliserend team. Het is mijn taak als directeur van het team dat ik vertegenwoordig om hem te verdedigen."

"Ik denk dat het waarschijnlijk minder was dan de druk die onze rivalen uitoefenden om geen Safety Car te hebben. Of om de race een ronde terug te zetten. Of om geen Virtual Safety Car te hebben, of om de Virtual Safety Car over te laten gaan in een volledige Safety Car."

Bedreigingen

Horner onthulde eerder dat hij Masi een bericht had gestuurd nadat de FIA had besloten hem zijn rol als racedirecteur te ontnemen, maar sprak ook zijn teleurstelling uit over het feit dat van de 10 teams alleen Red Bull zich achter Masi had geschaard.

Intussen was de feedback die Masi online kreeg hevig, en Horner noemde dat onvergeeflijk. "Wat onvergeeflijk is, zijn de trollen, het online misbruik, de doodsbedreigingen die hij en zijn familie kregen. Dat kan op geen enkele manier door de vingers gezien worden. Dat heeft niets te maken met de sport. Het is gewoon regelrechte pesterij en ik zou dat op geen enkele manier accepteren binnen onze organisatie."

"Daarom nam ik het op voor Michael, omdat ik het gevoel had dat hij totaal geen steun kreeg. Hij werd aan zijn lot overgelaten en dat er een gezamenlijke campagne tegen hem werd gevoerd die zeer passief-agressief was. Ik zal altijd opkomen voor iemand die gepest wordt. Pesten is onaanvaardbaar."