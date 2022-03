Williams-teambaas: "De deur voor Claire is altijd open"

Claire Williams is niet buitengesloten door het Formule 1-team dat haar achternaam draagt. Dat beweert Jost Capito die het roer overnam na de verkoop van het team uit Oxfordshire en het overlijden van voormalig teambaas en oprichter Sir Frank Williams.

Men dacht dat de familie Williams nu geen rol meer speelde nadat het team werd gekocht door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton Capital, maar Capito houdt vol dat de deur van de fabriek in Grove altijd open blijft.

Capito: "Ook al wist ze dat dit de juiste stap was, het was allemaal erg moeilijk voor Claire. We hebben contact en we hebben de afspraak gemaakt; wanneer ze iets wil weten, mag ze mij bellen. Maar ik denk dat ze wat ruimte en tijd nodig heeft."

Capito benadrukt echter dat het Williams-team de relatie met Claire en de familie in stand wil houden.

"We kunnen het goed met elkaar vinden. Ze heeft nu haar vrijheid nodig, vooral na de dood van haar vader Frank. Ze heeft tijd nodig om voor het gezin te zorgen. Maar mijn deur zal altijd open staan, ze is hier altijd welkom."