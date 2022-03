Horner baalt van einde openbaar radioverkeer: "Onderdeel van de sport"

De seizoensfinale van het afgelopen seizoen kende een lange nasleep. Vorige maand kwam er een einde aan de slepende zaak. Autosportfederatie FIA gaf wedstrijdleider Michael Masi een functie elders en verving hem door Eduardo Freitas en Niels Wittich. Daarnaast gaat men aankomend seizoen ook gebruik maken van een soort VAR-systeem en zal Herbie Blash optreden als adviseur.

Ook heeft de FIA besloten om het radioverkeer tussen de wedstrijdleiding en de teams niet langer uit te zenden op de televisie. Het radioverkeer zorgde afgelopen seizoen voor de nodige ophef en droeg op die manier bij aan het waterloo van Masi. Het radioverkeer tussen de teams en de wedstrijdleider was vorig jaar voor het eerst te horen voor de televisiekijker. Na één seizoen komt er dus weer een einde aan dit experiment.

Interessant

Red Bull-teambaas Christian Horner baalt van het einde van het uitzenden van dit radioverkeer. De Brit geeft zelfs aan dat hij aan de wieg stond van dit experiment. In gesprek met Motorsport Magazine is hij duidelijk: "Ik heb er erg hard voor gelobbyd en ik ben er waarschijnlijk verantwoordelijk voor. Ik dacht altijd dat het misschien interessant was voor het publiek om te horen wat de pitwall en de wedstrijdleiding tegen elkaar riepen. Dit met het idee dat men er dan minder gebruik van ging maken."

Openbaar

Het tegenovergestelde gebeurde en de teams maakten ineens gretig gebruik van de directe lijn met Masi. De FIA heeft nu dus ingegrepen en Horner baalt: "Uiteindelijk is het een goede zaak dat ze duidelijk maken wie er tegen de wedstrijdleider mag praten. Maar ik denk dat het nog steeds openbaar moet zijn voor het publiek omdat ze het recht hebben om te horen waarover men lobbyt. Het is onderdeel van de sport."