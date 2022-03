Haas slingert geruchtenmolen aan: 'Fittipaldi in actie in Bahrein'

De geruchtenmolen draait overtoeren. Zo meldde het Duitse Sky Sports dat Nikita Mazepin helemaal niet meer in actie komt voor Haas F1 en zal worden vervangen voor Pietro Fittipaldi, de testcoureur van Haas.

Hij zal dan de line-up van 2022 compleet maken met Mick Schumacher. Haas nam eerder al afscheid van haar sponsor Uralkali. Nikita Mazepin zou door de vreselijke Russische invasie in Oekraïne zijn spullen moeten pakken. Echter heeft Haas dit nog niet ontkent of bekend. Vandaag zwengelde Haas de geruchtenmolen aan met deze tweet:

More about Haas F1

🇧🇭 One week and we’ll be back on track for Pre-Season testing in Bahrain 😊#HaasF1 pic.twitter.com/cQIoqeAWiP