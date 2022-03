Vettel blij met schrappen Russische GP: "Belangrijk om bij jezelf te beginnen"

Sebastian Vettel is de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van meest activistische coureurs van het startveld. De Duitser beklom samen met Lewis Hamilton de barricades en hij sprak zich regelmatig uit. Hij steunde Hamilton in zijn strijd tegen racisme en daarnaast kaartte de Duitser zelf milieuproblematiek aan.

Afgelopen week was Vettel dan ook een van de eerste die zich durfde uit te spreken over de oorlog in Oekraïne. In Barcelona was hij tijdens een persmoment van de wintertest nogal duidelijk. De Aston Martin-coureur was fel, hij ging niet in Rusland racen. Een dag later werd de Russische Grand Prix dan ook van de kalender geschrapt en Vettel kreeg op zijn beurt zeer veel lof.

Verschrikkelijk

Ruim een week later is Vettel nog steeds geschokt. De viervoudig wereldkampioen is weer zeer uitgesproken. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Het is echt verschrikkelijk. Ik denk dat we allemaal in shock zijn. Het is echt onnodig dat mensen hun leven verliezen. Ik had de hoop dat het allemaal wat rustiger zou gaan worden maar het is verder uit de hand gelopen daar."

Normen en waarden

Vorige week was de druk op de Formule 1 ook groot. Men had immers een Russische Grand Prix op de kalender staan en na overleg werd besloten deze race te schrappen. Vettel was blij dat de sport snel met zo'n statement kwam: "Dat is heel belangrijk. Om dit soort kwesties kan je niet heen. Er zijn zeer veel soorten sporten maar het is belangrijk om bij jezelf te beginnen. Je moet denken: Waar hecht je het meest aan? Als het aan mij ligt horen normen en waarden voor de rest te komen. Het financiële gedeelte is compleet onnodig als er een oorlog gaande is."