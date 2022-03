Binotto wil niets weten van favorietenrol: "Voor ons belangrijk om goede basis te leggen"

Het team van Ferrari maakte vorig week indruk tijdens de eerste wintertest in Barcelona. De legendarische Italiaanse renstal reed de meeste rondjes van iedereen. Daarnaast reden coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc enkele aardige rondetijden al zeggen deze tijdens de testweken vanzelfsprekend weinig. Desalniettemin was men onder de indruk van de prestaties van de rode bolide.

De concurrentie bekeek de nieuwe Ferrari met argusogen. Sommigen andere teams en coureurs gaven dan ook aan dat Ferrari ver voor ligt op iedereen. Vooral bij Mercedes deed men zijn best om de Italiaanse ploeg in de favorietenrol te duwen. Er werd zelfs gesuggereerd dat Ferrari al maanden voor ligt op de concurrenten.

Maanden

Men denkt dat Ferrari aankomend seizoen een serieuze uitdager kan worden voor Mercedes en Red Bull Racing. Ferrari-teambaas Mattia Binotto wil echter niet meedoen aan het hosanna-gevoel. Tegenover Sky Italia is hij duidelijk: "Ik weet zeker dat als we in Bahrein zijn, zij twee of drie maanden voor liggen op ons. Het was voor ons belangrijk om een goede basis te creëren. Maar we hebben een zeer lang seizoen voor ons liggen en ik verwacht een sterke tegenstand tijdens de eerste race."

Potentie

Binotto wil daarnaast ook geen voorspellingen doen over wat er komen gaat. De teambaas denkt dat teams zoals Mercedes en Red Bull nog lang en breed niet alles hebben laten zien. "Raceteams verbergen de echte potentie van hun auto's. Sommige teams doen dat meer dan anderen. Het is veel te vroeg om de performance van de verschillende auto's goed te beoordelen."