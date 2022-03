Horner ook succesvol als renpaard-eigenaar

Christian Horner is al sinds 2005 de teambaas van Red Bull Racing. De Brit is zeer succesvol en beleefde afgelopen seizoen een bizar jaar. Zijn stercoureur Max Verstappen vocht een succesvol titanduel om de wereldtitel uit met Lewis Hamilton. Horner zelf was naast de baan betrokken bij enkele verbale confrontaties met Mercedes-collega Toto Wolff.

Het werd uiteindelijk een succesvol jaar voor Horner, die het ook naast de baan goed voor elkaar heeft. De Brit bezit een flinke lap grond waar hij veel dieren heeft. Horner is dan ook de eigenaar van een renpaard, ook hier is hij succesvol. De Red Bull-teambaas laat op social media namelijk weten dat zijn paard 'Lift Me Up' tweede is geworden in diens eerste wedstrijd. Het is mogelijk een goede voorbode op het komende Formule 1-seizoen.