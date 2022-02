Netflix lanceert trailer nieuw seizoen Drive to Survive

Vanaf 11 maart kan de racefan weer klaar zitten op de bank voor het nieuwe seizoen van Drive to Survive. De Netflix-reeks wordt dan online gezet op het streamingsplatform. Het is de vierde keer dat de streamingsgigant alles achter de schermen in de koningsklasse van de autosport heeft vastgelegd. Het belooft een bizarre reeks te worden aangezien het waarschijnlijk veel zal gaan om de kampioensstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Verstappen zelf wilde niet meewerken aan de serie dus het is nog maar de vraag hoeveel hij te zien zal zijn.

New drivers, new rivalries and an all new championship winner. Formula 1: Drive to Survive is back on 11 March! 🏎️🏁 pic.twitter.com/3aSoENJB57