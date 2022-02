Jos Verstappen kent succesvol rallydebuut

Afgelopen weekend was het eindelijk zover: Jos Verstappen maakte zijn comeback in de autosport. De vader van Formule 1-wereldkampioen Max stond aan de start van de Haspengouw Rally. De Nederlander stuurde zijn Citroën C3 R5 verdienstelijk over de krappe Belgische paadjes en eindigde verdienstelijk in de top tien van het klassement.

Bijgestaan door navigator Kris Botson stond Verstappen voor het eerst aan de start van een rally. De voormalige Formule 1-coureur zou eerder zijn rallydebuut maken maar het coronavirus gooide roet in het eten. Ook zijn deelname aan de 24 uur van Dubai ging niet door wat ervoor zorgde dat zijn rally van afgelopen weekend in het teken stond van zijn racecomeback.

Verdienstelijk

Verstappen ging verdienstelijk van start en aan het begin van de rally wist hij zich in de top vijf van het veld te handhaven. De coureur kon redelijk in de buurt blijven van professioneel rallycoureur Stéphane Lefebvre maar tegen het einde van de rally moest Verstappen toch wat tijd toegeven. Uiteindelijk eindigde de Nederlandse coureur op de achtste plaats, geen slechte prestatie voor iemand die debuteert in de rallysport.

Tevreden

Jos Verstappen zelf was ook zéér tevreden met het verloop van de rally. Op de site van de Verstappens kijkt hij dan ook met een goed gevoel terug op de dag: "Het was een waanzinnig leuke dag en het was ontzettend uitdagend. Over het algemeen kijk ik tevreden terug op mijn rallydebuut. Het was het doel om plezier te hebben en de rally uit te rijden, dat is gelukt." Het rally-avontuur is niet eenmalig, op 19 maart staat Verstappen aan de start van de South Belgian Rally.