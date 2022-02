Norris: "McLaren is goed maar niet bijzonder"

Lando Norris heeft opnieuw geprobeerd het optimisme over het tempo van McLaren in Barcelona te temperen, door te zeggen dat er nog een lange weg te gaan is om competitief te zijn. Norris gaf toe een lichte ergernis te hebben over het feit dat hij deze week de snelste was op de eerste testdag in Barcelona, ​​en zei dat hij liever als laatste had geëindigd, omdat zijn snelheid op woensdag in dit vroege stadium misschien hoop had gewekt over de snelheid van zijn auto.

Mercedes-coureur George Russell gelooft dat McLaren en Ferrari op dit moment voorlopen op zijn nieuwe team, maar Norris ging tegen zijn landgenoot in en voelt in plaats daarvan dat de competitieve volgorde de andere kant op gaat, maar benadrukte dat zijn team een ​​goede start heeft gehad. .

Red Bull en Mercedes vooraan

In gesprek met Autosport zei de jonge Brit: "George stond duidelijk bovenaan de timesheet op vrijdagochtend, dus als hij denkt dat we sterk zijn, zou je juist moeten denken dat Mercedes sterk is. Als er op dit moment een team op de grid staat waarvan je verwacht dat het vooraan staat als het er toe doet, dan is het wel Mercedes en waarschijnlijk Red Bull."

"Dus nee, ik denk niet dat we ons op een geweldige plek bevinden. Ik denk dat we op een goede plek zitten. We hadden een auto die, zodra je hem op de baan zette, goed werkte. Natuurlijk zijn er altijd nieuwe dingen en hier en daar wat onverwachte problemen. Maar het is een goed begin geweest."