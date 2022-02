Red Bull-adviseur Marko: "Leeftijd Hamilton begint te tellen"

Lewis Hamilton is niet meer de jongste met zijn 37 jaar, maar acteert nog steeds op het hoogste niveau in de koningsklasse. Of de Mercedes-coureur dit nog jaren volhoudt, heeft Red Bull-adviseur Helmut Marko zijn twijfels over.

"Hamilton heeft een ongelooflijke tweede seizoenshelft afgeleverd", zei de 78-jarige Oostenrijker in gesprek met OE24. "Ik kan me nauwelijks voorstellen dat hij nog veel langer op dit niveau kan rijden. Hij is nu op zijn hoogtepunt, de leeftijd begint langzaam te tellen.”

Zijn eigen coureur in de gelederen, Max Verstappen, is dertien jaar jonger dan de zevenvoudig wereldkampioen en de Nederlander zal alleen maar beter rijden. "Max is nu wereldkampioen en hij zal sterker worden", oordeelde Marko.

Focus op 2022

Na een flink aantal boswandelingen gedurende de winterpauze, is het tijd omvooruit te kijken. "Ik ben al weer gefocust op de testritten", zei Marko.

Een uitspraak over hoe goed de RB18 daadwerkelijk is, wacht de voormalig F1-coureur even af. "We hebben zo'n gigantische verandering in regelgeving dat het moeilijk is om een ​​echte indruk te krijgen."