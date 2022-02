Binotto: "Team dat porpoising oplost zal snelheidsboost krijgen"

Volgens Ferrari-teambaas Mattia Binotto zal het vinden van een prestatievriendelijke oplossing voor 'bruinvissen' een belangrijk voordeel zijn in het begin van het seizoen. Het 'bruinvissen' wordt in het Engels 'porpoising' genoemd, door de manier waarop de bruinvissen uit het water komen en met de neus naar voren erin landen.

Nu de tweede dag van de wintertest in Barcelona in 2022 is voltooid, leren teams met elke ronde meer en meer over hun nieuwe wagens. Een belangrijk probleem dat veel teams in dit vroege stadium lijken tegen te komen, is het 'bruinvissen' op de rechte stukken; stuiteren veroorzaakt door de ondervloeren van deze nieuwe auto's met grondeffect.

Verhogen rijhoogte en minder downforce

Het lijkt erop dat het probleem niet opdook in simulaties die zijn gedaan in de fabriek en tijdens de shakedowns voor deze test. Maar nu het probleem zich voordoet ziet Binotto een duidelijk voordeel in afwachting van het team dat een oplossing vindt buiten het verhogen van de rijhoogte en het verminderen van downforce.

"Het lijkt erop dat de meesten van ons het probleem op zijn minst hebben onderschat", wordt hij geciteerd door Motor Sport Magazine. "Toen we op de baan waren, ontdekten we dat we meer stuiteren dan verwacht. Het optimaliseren van de prestaties, omdat het geen compromis mag zijn dat je treft, is het stuiteren vermijden maar het meeste uit de prestaties van de auto halen. De oplossing zal echter niet makkelijk te vinden zijn."

"Ik ben er vrij zeker van dat elk team op een bepaald moment tot een oplossing zal komen. Degenen die als eerste een oplossing hebben, zullen vooral in het begin van het seizoen een groot voordeel krijgen."

Binnen paar races opgelost

Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur denkt dat dit een probleem is dat na 3 of 4 races van het seizoen 2022 zal worden geëlimineerd. Maar ook in de eerste paar races gelooft hij dat snelheid bij het overwinnen van het obstakel de sleutel zal zijn.

"Aerodynamische fenomenen zijn niet makkelijk te dupliceren in de windtunnel of simulator en we worden allemaal geconfronteerd met hetzelfde probleem", vertelde hij aan verslaggevers op het Circuit de Barcelona-Catalunya. "Zoals Mattia al zei is de oplossing niet het grootste probleem, maar efficiëntie zijn zal de sleutel zijn. Hoe snel een team reageert, zal cruciaal zijn voor de eerste races. Ik weet zeker dat we 3 of 4 races niet meer zullen praten over het stuiteren."

Kenmerk van de jaren '80

Red Bull-teambaas Christian Horner zei ondertussen dat 'bruinvissen' geen onverwacht kenmerk van de 2022-auto's is voor personeel dat kennis heeft van eerdere auto's met grondeffect, die voor het laatst in de vroege jaren '80 in de Formule 1 te zien waren.

"Deze auto's met grondeffect gedragen zich op een heel andere manier", vertelde hij aan Sky F1. "Het is een kenmerk van de jaren '80, denk ik, dus voor degenen die oud genoeg zijn om het interne ontwerp van de wagens van toen te herinneren, is het niet iets dat niet onverwacht is. Het is dus een interessante nieuwe dynamiek, maar sommige auto's zullen er beter mee omgaan dan andere."