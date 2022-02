Vettel wil niet racen in Rusland: "Ik ga er niet heen"

De situatie in Oekraïne houdt ook de gemoederen in de Formule 1-wereld flink bezig. Vanochtend betrad het Russische leger de Oekraïnse gronden en sindsdien is er weer oorlog op Europees grondgebied. Het grote nieuws beheerst wereldwijd de journaals en het laat ook de Formule 1-coureurs niet onberoerd.

Inmiddels worden er grote vraagtekens geplaatst bij het doorgaan van De Russische Grand Prix in september. Vooralsnog staat de race in Sotsji nog gewoon op de kalender maar de kans is groot dat deze binnen de kortste keren van de planner wordt geschrapt. Ook voetbalbond UEFA zou overwegen om de Champions League finale weg te halen uit Sint-Petersburg.

Verschrikkelijk

Het nieuws doet ook wat bij de Formule 1-coureurs. Eerder gaf de Russische Haas-coureur Nikita Mazepin aan dat hij denkt dat de race nog gewoon doorgaat. Sebastian Vettel is in ieder geval veel kritischer dan zijn collega. Vettel heeft zijn keuze gemaakt en hij gaat niet racen in Rusland. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ik denk dat het verschrikkelijk is wat daar gebeurt. Als je naar de kalender kijkt dan zie je dat we een race in Rusland hebben gepland."

Niet heen

Mocht deze race doorgaan, dan is Vettel niet van de partij. De Duitse Aston Martin-coureur is er zeer fel: "Voor mijzelf heb ik besloten, en dat is mijn eigen mening, dat ik niet zou gaan, ik ga er niet heen. Ik denk dat het fout is om te gaan racen in dat land. Ik voel mee met de mensen, met de onschuldige mensen die overlijden. Mensen die dood gaan voor achterlijke redenen onder een vreemd en boos leiderschap."