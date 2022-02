Horner belooft spannend seizoen Netflix-reeks: "Wordt gestoord door de strijd tussen Max en Lewis"

Het afgelopen Formule 1-seizoen was een bizarre editie van het wereldkampioenschap. Max Verstappen en Lewis Hamilton vochten een absurd spannend titelduel uit waarbij ze elkaar geen enkele millimeter ruimte gaven. Wereldwijd genoten tientallen miljoenen mensen van de zeer spannende strijd die uiteindelijk werd beslist in het voordeel van Verstappen. De Nederlandse Red Bull-coureur pakte de titel in de allerlaatste ronde van de laatste race.

Veel mensen hebben enorm genoten van het afgelopen seizoen. De fans krijgen nogmaals de kans om van de strijd te genieten want de camera's van Netflix waren weer aanwezig in de paddock. De streamingsgigant maakte weer opnames voor hun reeks 'Drive to Survive' en aankomende maand verschijnt het seizoen over 2021. Men moet Verstappen wel gaan missen, hij weigerde mee te werken aan de serie.

Preview

Toch lijkt het erop dat men zich kan verheugen op een spetterend seizoen van Drive to Survive. Red Bull-teambaas Christian Horner is ook een trouwe kijker van de reeks en hij weet dat het spannend gaat worden. In gesprek met TalkSport spreekt hij zich uit: "Natuurlijk kijk ik ernaar. Het nieuwste seizoen komt eraan en ik heb laatst een preview gehad van de eerste paar afleveringen. Dit seizoen wordt gestoord door de rivaliteit tussen Max en Lewis."

Fenomenaal

De Netflix-reeks kreeg de afgelopen jaren veelvuldig te maken met kritische geluiden. De kritieken waren één van de redenen dat Verstappen de camera's van de streamingsdienst niet in zijn omgeving wilde hebben. Horner is daarentegen van mening dat de serie goed is voor de sport: "Het is overduidelijk een fly on the wall. Je moet begrijpen dat ze een televisieprogramma maken. Maar was ze voor de sport hebben gedaan is echt fenomenaal."