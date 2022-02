Hamilton deelt intiem moment met broer

Afgelopen week keerde Lewis Hamilton terug op het wereldtoneel. De Brit bleef geruime tijd buiten de schijnwerpers maar hij was afgelopen week gewoon aanwezig bij de presentatie van de nieuwe Mercedes. Hij kon gelijk aan de bak want hij moest vrijdagmiddag gelijk een shakedown rijden met zijn nieuwe wagen.

De Brit had er zin in en deelde het moment met zijn naasten. Hij had zijn broer Nicolas Hamilton meegenomen naar Silverstone en hij deelde enkele intieme momenten met zijn familie. Hij liet zijn broer ,zelf ook een coureur, plaatsnemen in de cockpit en dat moment werd vastgelegd op de gevoelige plaat. Hamilton zelf genoot van het moment en deelde het dan ook op de sociale media.

My brother has been with me every step of the way. Few people have believed in me more than Nicolas. I’m so grateful for the blessing he is in my life and so happy to share this moment with him. Our smiles 🤣 pic.twitter.com/r1eP4j8wVn