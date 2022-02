Franse documentaire over Verstappen in de maak

Afgelopen seizoen vocht Max Verstappen een reusachtig titelduel uit met zijn rivaal Lewis Hamilton. Wereldwijd trok de immense strijd veel aandacht en het kwam de populariteit van de sport ten goede. Uiteindelijk was het Verstappen die op spectaculaire wijze aan het langste eind trok. De Nederlander verschalkte zijn rivaal in de allerlaatste ronde van de seizoensfinale en werd wereldkampioen.

Zijn eerste wereldtitel was wereldnieuws en Verstappen behoort nu tot de grootste ter aarde op sport gebied. Wereldwijd is er dan ook veel interesse in de Nederlandse Red Bull-coureur. Men wil meer weten van de Limburgse superster dus dat betekent dat men op onderzoek uit gaat. Ook in Frankrijk is dat het geval.

De Franse zender Canal+ is namelijk bezig met het filmen van een documentaire over het leven van Verstappen. Afgelopen week meldde een Franse cameraploeg zich in Nederland. De filmploeg bezocht onder meer de voormalige basisschool van de Red Bull-kampioen, zo blijkt uit foto's op Twitter. Daarnaast werd ook al direct duidelijk wanneer men kan genieten van de documentaire, op 12 maart zal deze te zien zijn op de Franse televisie.