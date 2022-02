Goede vriend Masi: "Hij was behoorlijk van slag"

Voormalig F1-wedstrijdleider Michael Masi lag drie maanden onder vuur na zijn discutabele optreden in Abu Dhabi. Op een reactie van de 44-jarige Australiër moeten we nog wachten, maar een persoonlijke vriend merkte dat Masi een moeilijke tijd doormaakte na die bewuste 12 december.

De baas van de Australische autosportbond Eugene Arocca kent Masi al meer dan tien jaar en vertelde tegen Speedcafe.com over de moeilijke situatie die onstond voor zijn landgenoot na de slotrace van 2021. "Ik ken hem al zolang ik in de autosport zit en we zijn goede maatjes geworden. Dus het is persoonlijk teleurstellend voor mij om te zien wat er is gebeurd."

Arocca leefde dus erg mee met zijn kompaan in de afgelopen periode, maar wilde zich niet verder mengen in de discussie. "Op persoonlijk niveau als je een vriend ziet, en in het bijzonder een Australiër, moet doormaken wat hij heeft doorgemaakt, heb ik een zekere mate van empathie en teleurstelling, frustratie en woede."

Talent niet op waarde geschat

De CEO van de Australische autosportbond heeft lof voor Masi's werkwijze. "In tegenstelling tot vele anderen, is hij feitelijk al vele, vele jaren betrokken bij het managen van de autosport. Dat is een goed ding. Hij heeft een uitgebreide achtergrond en geschiedenis."

"Hij is zeer inzichtelijk, intelligent en in staat om in het heetst van de strijd beslissingen te nemen. Dat is iets dat mensen in een deel van het debat misschien zijn kwijtgeraakt", doelt Arocca op de unieke situatie in Abu Dhabi waar zeer grote belangen op het spel stonden.

"Het is heel gemakkelijk om een ​​criticus aan de zijlijn te zijn die nadenkt over wat hij heeft meegemaakt toen hij die beslissingen nam. Er zouden andere mensen zijn die in precies dezelfde omstandigheden volledig verlamd zouden zijn."

Masi van slag na slechte nieuws

Toen Masi hoorde dat hij uit zijn functie was ontheven nam hij contact op met zijn goede vriend. "Michael heeft gebeld. Dat is de eerste karaktereigenschap van een sterke leider. Ik kan niet namens hem spreken, maar het incident dat eind vorig jaar plaatsvond, nu zo'n drie maanden geleden, zorgde daarna niet echt voor een goede gemoedstoestand", zei Arocca toen hem werd gevraagd hoe het met Masi ging.

“Het zijn twee of drie moeizame maanden van discussie, debat, kritiek, publieke uitzending van standpunten geweest. Je moet een huid hebben die behoorlijk dik is om dat allemaal te kunnen weerstaan ​​​​en er aan de andere kant goed uit te komen."

"Gelukkig, op basis van het feit dat hij reageerde, en hij was duidelijk behoorlijk van slag, is hij een man met een fantastische veerkracht."