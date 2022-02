Russell stuurt nieuwe Mercedes de baan op voor shakedown

Ondanks de stevige storm Eunice heeft het team van Mercedes vandaag toch hun shakedown uitgevoerd. Vanochtend trok men het doek van de gloednieuwe W13 en vanmiddag ging men direct de baan op. Op het circuit van Silverstone stuurde George Russell zijn nieuwe wagen de baan op voor de filmdag.

In een zwart overall hees Russell zich in de bolide op onder brede belangstelling van het team de baan op te gaan. Ook Lewis Hamilton toonde zijn interesse en hij legde de eerste meters van de wagen dan ook vast op film. Hiermee was Mercedes het tweede team dat zich vandaag op het asfalt toonde. Vanochtend reed het team van Ferrari een demo-event op het eigen Fiorano.