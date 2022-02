Kijk live mee naar de onthulling van de Mercedes W13

Vandaag is het zover: het team van Mercedes trekt het doek van de nieuwe W13. Met deze wagen zullen ze er alles aan gaan doen om de constructeurstitel te gaan verdedigen. De wagen zal er naar verwachting flink anders uit zien dan de vorige bolide. De nieuwe reglementen spelen daar vanzelfsprekend een rol bij maar de livery zal naar verwachting ook weer veranderen.

Met deze wagen zullen Lewis Hamilton en George Russell de degens gaan kruisen met de concurrentie. Het is de verwachting dat Hamilton gewoon aanwezig is bij de onthulling van de nieuwe bolide. Daarnaast is Russell voor het eerst vast in dienst als Mercedes-coureur.