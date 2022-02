Kijkcijfers F1 in de lift in Nederland: 81 procent hoger dan jaar eerder

Het was overduidelijk dat de Formule 1 het afgelopen jaar steeds populairder is geworden. De ferme titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton kreeg wereldwijd zeer veel aandacht en de kijkcijfers schoten omhoog. Tot voorheen was het niet duidelijk hoeveel mensen naar de races keken, de Formule 1 heeft nu echter de cijfers gepresenteerd.

De seizoensfinale in Abu Dhabi spande de kroon op het gebied van kijkcijfers. Wereldwijd stemde ongeveer 108,7 miljoen mensen af op de race. Dat zijn 27 procent meer mensen dan tijdens dezelfde Grand Prix een jaar eerder. Ook de races in Bahrein, Silverstone, Monza en Brazilië trokken zeer veel kijkers naar de beeldbuis.

81 procent

Wereldwijd stegen de kijkcijfers ook met duidelijke getallen. In 2021 stegen de wereldwijde kijkersaantallen met zo'n vier procent ten opzichte van een jaar eerder. In Nederland schoten de kijkcijfers al helemaal door het dak, hier stegen de cijfers met 81 procent. Ook in de Verenigde Staten, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk stegen de kijkcijfers significant. Gemiddeld keken er afgelopen seizoen zo'n 70,3 miljoen mensen naar de races op de zondag.

Zandvoort

Afgelopen seizoen had de Formule 1 nog lichtelijk last van de coronapandemie. Enkele races moesten achter gesloten deuren worden afgewerkt en op andere circuits was slechts beperkt publiek aanwezig. Toch bezochten zo'n 2,69 miljoen mensen de wedstrijden. Drie races verwelkomden meer dan 300.00 bezoekers: Austin, Mexico en Silverstone. Op Zandvoort zaten er zo'n 195.000 fans op de tribunes.