Mercedes onthult zevenkoppige opleidingsploeg

Alle Formule 1-teams zijn zich ervan bewust dat hun coureurs niet voor eeuwig op het hoogste niveau zullen racen. Daarom richt men dan ook de blik op de toekomst. Bijna alle teams hebben inmiddels een juniorenprogramma en het talent klotst dan ook bij veel teams tegen de plinten. Ook de topteams barsten van het aanstormende talent.

Het is al jaren duidelijk dat men bij Red Bull een aardige vrachtlading toptalenten achter de hand heeft. Ook het team van Mercedes heeft inmiddels een aardig volle juniorenploeg. De Duitse kampioensformatie deelt hun talentenpoule voor het aankomende jaar, ze gaan zeven talentvolle jongelingen begeleiden in hun jacht op de koningsklasse van de autosport.

Aankomend jaar maken Andrea Kimi Antonelli, Paul Aron, Yuanpu Cui, Luna Fluxa, Daniel Guinchard, Alex Powell en Frederik Vesti onderdeel uit van de talentenploeg van Mercedes. Vesti is overduidelijk de bekendste naam van de ploeg en de piepjonge Fluxa is de eerste dame die Mercedes-steun krijgt. De jongelingen zullen verspreidt over verschillende opleidingsklassen hun kunsten laten zien.