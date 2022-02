Verstappen verkiest nummer 1 boven nummer 33

Enkele weken geleden streek Max Verstappen neer in het Oostenrijkse Zell am See. Op het Oostenrijkse ijs mocht de kersvers wereldkampioen enkele rondjes racen in het gezelschap van een lokale motorcrosser. De Nederlander vermaakte zich opperbest maar moest ook nog enkele promotiefilmpjes opnemen.

In een van die video's krijgt Verstappen door het social media-team enkele vragen voorgeschoteld waarbij het moet kiezen uit twee mogelijkheden. Zo moet hij kiezen wat voor pet hij graag draagt of dat hij de Grand Prix van Nederland boven de Grand Prix van Monaco verkiest. Maar hij krijgt ook een vraag over zijn startnummer, aankomend seizoen rijdt hij namelijk met nummer 1 in plaats van zijn gebruikelijk nummertje 33.