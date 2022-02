Hülkenberg twijfelde aan Netflix-aanwezigheid: "Achteraf geen spijt"

De aanwezigheid van de camera's van Netflix is inmiddels de gewoonste zaak van de wereld in de Formule 1. Maar in de begindagen van de documentaire 'Drive to Survive' was dit wel andere koek. De heren coureurs waren niet geheel in hun nopjes met de alsmaar draaiende camera's van de streamingsgigant.

Toen men in 2018 begon met het draaien van de serie waren de coureurs nogal huiverig. Inmiddels weet men wat de Netflix-crew van plan is. De serie is al jaren een groot succes en mede dankzij Netflix is de sport flink gegroeid qua populariteit. Vooral in de Verenigde Staten zijn er zeer veel nieuwe fans bijgekomen.

Eindresultaat

Nico Hülkenberg was in 2018 actief in de sport en hij was dus één van de eerste die te maken kreeg met Netflix. In zijn column op LinkedIn omschrijft hij de begindagen: "Ik kan mij de productie van het eerste Drive to Survive-seizoen nog heel goed herinneren. We dachten eerst: Netflix in de Formule 1? Wat doen ze hier? Tijdens onze eerste ontmoetingen met de cameraploegen hadden wij als coureurs geen enkel idee van wat ze van ons wilden. We hadden ook geen idee van het eindresultaat."

Scepsis

Uiteindelijk liet ook Hülkenberg de camera's toe en tot de dag van vandaag staat hij achter die keuze. In zijn column is hij er duidelijk over: "Na wat scepsis stemde ik er uiteindelijk toch mee in. Achteraf heb ik daar helemaal geen spijt van. Door de documentaire begrepen veel ,nieuwe, fans voor het eerst de fascinatie van deze sport. Ze leerden meer over de politieke spelletjes, het harde werk van de teams en wat voor high-performance circus de sport eigenlijk is."