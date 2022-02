Verstappen 'King of the Mountain' bij virtuele 12 uur Bathurst

Max Verstappen had afgelopen weekend geen verplichtingen voor Red Bull Racing en kluste vrijwillig bij als simcoureur bij zijn online-race-renstal Team Redline. Tijdens de 12 uur van Bathurst op het platform van iRacing kwam de F1-wereldkampioen in actie. En met succes. Samen met Luke Bennett won Verstappen dit online-evenement voor de tweede keer op rij.

Na 12 uur en een perfecte rit in hun oranje McLaren MP4-12C GT3 was de voorsprong meer dan een minuut, wat neer komt op meer dan een halve ronde voorsprong. Verstappen blikte terug op deze virtuele zege en zei op zijn eigen website: “Het was lekker om te racen, de auto ging super, net als vorig jaar ondanks dat we toen een andere auto hadden”, vertelt de Nederlander. “Onze jonge protegé Luke heeft zeer solide gereden, dat is aangenaam om te zien. Het is mooi dat we samen deze race voor Team Redline hebben weten te winnen."

De langeafstandsraces op iRacing wordt vlak voor het echte evenement gehouden. Echter, de 12 uur van Bathurst (Australië) is voor de derde maal verschoven vanwege corona. De voorgestelde datum van 25-27 februari is veranderd naar 13-15 mei.

Evenementorganisatoren Supercars, Destination NSW, Bathurst Regional Council, ARG, Motorsport Australia en SRO Motorsports Group zijn het er allemaal over eens dat de nieuwe datum beter geschikt is gezien de huidige zorgen over het coronavirus en quarantainevoorschriften voor internationale deelnemers.

Mount Panorama Circuit

Verstappen werd de virtuele 'King of the Mountain'. Het circuit rust grotendeels op een berg. Het is één van de oudste en beroemdste banen Down Under. Ondanks dat het 6.2 kilometerlange parcours in Bathurst dwars door de natuur gaat, blijft het een stratencircuit. Buiten het racen om, is het namelijk een openbare weg.

De lay-out is te vergelijken met de Nordschleife in het klein. Mount Panorama Circuit heeft net als de Green Hell snelle, technische en listige bochten, afgewisseld met lange rechte stukken. Daarnaast is er een hoogteverschil van 174 meter, met stukken met een 18% hellingsgraad.

De meest fascinerende bochtencombinatie zijn The Esses en The Dipper. Bovenop de heuvel ga je met hoge snelheid naar beneden met allerlei korte en hobbelige knikjes van links naar rechts. Soms komt hierdoor de wagen los van het asfalt. Een foutje wordt vaak met veel schade afgestraft.