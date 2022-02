Verstappen en Hamilton die na een hard potje racen gezellig op de koffie gaan? Dat is een utopie. In de hedendaagse Formule 1 zijn weinig coureurs vrienden van elkaar. De piloten van nu zijn maar met een ding bezig: de ander verslaan. Dat was vijftig jaar geleden wel anders.

Formule 1 was vroeger een uit de hand gelopen hobby. De rijders en hun vrouwen gingen goed met elkaar om. Dat de dood continu op de loer lag, versterkte de band tussen de waaghalzen van weleer. Het gezamenlijke gevaar, vergrootte het respect voor elkaar op en naast de baan.

Graham Hill en Jackie Stewart waren een van deze coureurs die een vriendschap opbouwde. In 1968 waren beiden elkaars rivalen om de wereldtitel, die Hill tevens won en daarmee zijn tweede titel pakte na 1962. Stewart won een jaar later in 1969 zijn eerste en deed dat dunnetjes over in 1971 en 1973. Hill bleef actief tot en met 1975, terwijl Stewart na zijn derde titel stopte.

De vriendschap tussen de twee Britten kwam prachtig tot uiting tijdens een televisieprogramma in 1971. Stewart werd uitgenodigd voor een tv-show. Opeens komt Hill op een ludieke manier de studio in. Stewart was compleet verrast, maar ook zeer blij om zijn kompaan en collega te zien. Hill, vader van Damon Hill, nam de rol als interviewer op zich. Dat zorgde voor een eneverend en grappig gesprek tussen beide racelegendes.

Kijk hieronder de beelden. Het interview begint rond de 3 minuten en 47 seconden.