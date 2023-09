Stewart onder de indruk: "Zie bij Max weinig ruimte voor verbetering"

Max Verstappen maakt momenteel veel indruk in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij in de koningsklasse van de autosport. Kenners zijn onder de indruk van Verstappen, Jackie Stewart stelt dat er bij de Nederlander weinig ruimte voor verbetering is.

Verstappen heeft momenteel slechts twee Grands Prix niet gewonnen in het huidige seizoen. Verstappen profiteert van zijn snelle en betrouwbare Red Bull-bolide. Alhoewel de Red Bull razendsnel is, maakt Verstappen zelf vooral veel indruk. Hij is veel sneller dan zijn teamgenoot Sergio Perez en daarnaast is hij ook zeer consistent. Hij heeft de afgelopen tien races op rij gewonnen en hiermee schreef hij geschiedenis.

Formule 1-legende Sir Jackie Stewart is onder de indruk van de prestaties van Verstappen. De Schotse drievoudig wereldkampioen spreekt zich uit bij Bild: "Normaal gesproken ontwikkelen coureurs zich tot ze eind twintig zijn, maar om heel eerlijk te zijn zie ik bij Verstappen niet veel meer ruimte meer voor verbetering. Of het nou regent, hard waait of bloedheet is, Max haalt overal het maximale uit de auto. We moeten niet vergeten dat het geen normale vijventwintig jarige jongen. Hij rijdt al sinds zijn zeventiende in de Formule 1 en hij heeft in vergelijking met zijn leeftijdsgenoten veel meer ervaring."