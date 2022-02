Verstappen toont zijn Red Bull racepak voor 2022

Bij een nieuw F1-seizoen horen ook altijd de presentaties vooraf, waarna de testsessies plaatsvinden. Waar het tientallen jaren geleden langzaamaan een onderdeel werd, en zelfs een chique aangelegenheid bij teams als McLaren is tegenwoordig elk dingetje interessant.

Niet alleen de wagens worden gepresenteerd, ook de helmen en de racepakken zijn onderdeel van het stukje promotie voor het seizoen. Hierbij worden de sponsoren goed in beeld gebracht en krijgen extra aandacht.

Red Bull Racing sloot eerder deze week een nieuw contract met hoofdsponsor Oracle. De softwaregigant is dan ook duidelijk te zien op de wagen maar ook op de overalls van Max Verstappen en Sergio Perez. De logo's van Honda zijn verdwenen, doordat de motorfabrikant officieel is vertrokken uit de F1, terwijl de Nederlandse wereldkampioen te zien is met gouden schoenen.