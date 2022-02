Aston Martin verklaart nieuwe namen: "Moeten investeren in nieuwe middelen en mensen"

Afgelopen week presenteerde het team van Aston Martin hun nieuwe bolide voor het aankomende seizoen. Het is overduidelijk dat de Britse renstal in Canadese handen barst van de ambities. Alles wijst er dan ook op dat ze snel de sprong naar de top van het veld willen wagen, dat steken ze niet onder stoelen of banken.

Vorig seizoen werd al duidelijk dat men opzoek was naar de juiste mensen voor de hoge ambities. De renstal van Lawrence Stroll nam meerdere werknemers over van de topteams. Eric Blandin werd overgenomen van Mercedes en Dan Fallows werd overgenomen van Red Bull. Ook Martin Whitmarsh ging aan de slag bij het team. Daarnaast werd Mike Krack aangesteld als nieuwe teambaas.

Juiste structuur

Andrew Green bleef werken bij Aston Martin en hij treft daar elke dag nieuwe gezichten aan. Het technische kopstuk benadrukt tegenover Motorsport.com nog maar eens het belang van de nieuwe werknemers: "We hebben het al eerder gezegd maar het is ons plan om binnen vijf jaar mee te vechten om het kampioenschap. Als je dan kijkt naar de juiste structuur, dan is het duidelijk dat je in nieuwe middelen en mensen moet investeren. Daarom zijn we gaan versterken."

Krack

Green zal aankomend seizoen ook te maken krijgen met de nieuwe teambaas Mike Krack. Opvallend genoeg was Krack afgelopen week niet aanwezig bij de onthulling van de nieuwe wagen. Green verklaart: "Mike is nog niet begonnen dus ik kan lastig iets over hem zeggen. Mike heeft in ieder geval een achtergrond in de autosport. Ik heb hem een aantal keer ontmoet en hij is echt super aardig."