Mercedes reageert komisch op Red Bull-presentatie

Gisteren onthulde Red Bull Racing hun gloednieuwe RB18, de wagen voor het aankomende Formule 1-seizoen. Het was overduidelijk dat dit nog niet de wagen was waarmee men in Bahrein daadwerkelijk aan de start verschijnt. Er worden immers nog veel updates verwacht en Red Bull houdt vanzelfsprekend nog even de kaarten tegen de borst.

Toch trok de presentatie een zeer groot publiek. Wereldwijd stemde vele miljoenen fans af op de livestreams op de sociale kanalen van de Oostenrijkse renstal. Maar niet alleen de fans keken met argusogen naar de presentatie van de nieuwe bolide van Max Verstappen en Sergio Perez. Ook bij aartsrivaal Mercedes stond de stream aan. De Duitse renstal kan het niet laten om een geintje uit te halen, op Twitter plaatst men een meme waaruit de fans kunnen opmaken dat de RB18-onthulling ook bij Mercedes werd bekeken.